"In quel mondo tutti sanno tutto". Bomba di Giulia Stabile su Alessandra Celentano, un'accusa pazzesca (Di mercoledì 19 maggio 2021) Adesso Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, mette le cose in chiaro. Fa ordine e guarda al futuro, che potrebbe essere scandito da un successo senza precedenti con il suo ritorno nel talent più forte della televisione italiana magari grazie ad un ingresso come professionista. Chissà. Giulia parla del suo fidanzato, SanGiovanni, conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi."Sì, il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto”, racconta. E la loro storia, iniziata nel segno della popolarità e delle telecamere, sembra andare avanti. A tutto gas. “Comunque andrà ci saremo sempre l'una per l'altra”, puntualizza Giulia. Con la vittoria ad Amici la Stabile può contare su una bella somma in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Adesso, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, mette le cose in chiaro. Fa ordine e guarda al futuro, che potrebbe essere scandito da un successo senza precedenti con il suo ritorno nel talent più forte della televisione italiana magari grazie ad un ingresso come professionista. Chissà.parla del suo fidanzato, SanGiovanni, conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi."Sì, il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di”, racconta. E la loro storia, iniziata nel segno della popolarità e delle telecamere, sembra andare avanti. Agas. “Comunque andrà ci saremo sempre l'una per l'altra”, puntualizza. Con la vittoria ad Amici lapuò contare su una bella somma in ...

Advertising

ZZiliani : La serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club (#Milan) a quelle di un altr… - racontemoi__ : pensando a quanto è ingiusto il fatto che chi non ha visto il favoloso mondo d’amelie probabilmente non conosce que… - marti_alwaysyou : RT @alwaysyou_27: ‘I miei fan,sono i migliori fan del mondo’ ‘Sono così leali ogni volta che ho bisogno di loro’ ‘Non c’è modo in cui io… - LaZiaNic0 : @Lii_dia_ Negli ultimi 14 mesi la cattiveria ha raggiunto livelli impressionanti. Vorrei proprio che Le Iene facess… - e_romanzi : RT @LauraBerardi10: Molto spesso #miRifugio nel mio mondo, una dimensione fatta di amore e di passioni che vanno oltre l’immaginazione e la… -