Il coming out di Demi Lovato: "Mi identifico come persona non-binary" (Di mercoledì 19 maggio 2021) La star americana Demi Lovato è tornata nuovamente sull'argomento identità di genere, facendo ufficialmente coming-out come persona non-binary e cambiando i suoi pronomi in they/them. La Lovato ha infatti chiesto ai suoi followers di non citarla più usando pronomi femminili ma usando il genere neutro, cosa che purtroppo risulta impossibile nella lingua italiana. Nonostante questo però i fan italiani posso utilizzare alcuni espedienti per rispettare la volontà del loro idolo. Tra i più popolari troviamo l'utilizzo dell'asterisco al termine delle parole con desinenza maschile o femminile, o l'uso della schwa (/?/) per rendere neutra la parola. Per quanto riguarda termini come attore/attrice o il/la cantante, si possono usare parole neutre ...

