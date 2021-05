IFA 2021 non si farà | la fiera della tecnologia è rimandata a settembre 2022

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’edizionedell’IFA di Berlino è stata cancellata per motivi legati alla pandemia di Coronavirus. Si terrà dal 2 al 6L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... ma è molto probabile che almeno in questa forma si possa partecipare a Berlino non si farà: diversamente da quanto annunciato in precedenza , la fiera dell'elettronica di consumo di Berlino è stata cancellata dopo che gli organizzatori hanno consultato gli esperti della ... L'annuncio arriva proprio ora: la fiera tecnologica di Berlino, IFA 2021, è stata cancellata a causa del COVID-19. Ecco tuti dettagli.