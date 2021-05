Gianni Di Marzio consiglia: “A Gattuso dico di andare via da Napoli, lo hanno trattato malissimo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex allenatore Gianni Di Marzio, nel corso della trasmissione “Maracanà”, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando del Napoli, in particolar modo soffermandosi sulla questione allenatori. Ecco quanto evidenziato: “Stimo Simone Inzaghi, è un allenatore che si è fatto da solo, senza mai andare sopra le righe. Ha fatto tutta la trafila con i giovani, allenando bene. Il suo futuro lo può decidere solo lui, secondo me dipende anche da che tipo di proposte avrà ricevuto. Gli consiglierei di aspettare. Gattuso? A lui consiglio di andare via da Napoli, lo hanno trattato malissimo. Penso che alla fine Allegri andrà al Real Madrid, ha dato la parola da tempo”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex allenatoreDi, nel corso della trasmissione “Maracanà”, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando del, in particolar modo soffermandosi sulla questione allenatori. Ecco quanto evidenziato: “Stimo Simone Inzaghi, è un allenatore che si è fatto da solo, senza maisopra le righe. Ha fatto tutta la trafila con i giovani, allenando bene. Il suo futuro lo può decidere solo lui, secondo me dipende anche da che tipo di proposte avrà ricevuto. Gli consiglierei di aspettare.? A lui consiglio divia da, lo. Penso che alla fine Allegri andrà al Real Madrid, ha dato la parola da tempo”.

