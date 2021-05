Fdi | Figliomeni | interrogazione su rischio crolli muri Verano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Abbiamo presentato un’urgente alla Giunta Raggi per chiedere di risolvere il gravissimo problema della messa in sicurezza e mantenimento del muro di cinta dello Scaglione R lato tangenziale est, al fine di garantire uno stato di decoro, funzionalità ed efficienza del cimitero Monumentale del.” “Un problema che si trascina dal lontano novembre 2019 con dei sostegni di legno che vennero posizionati e che dovevano essere temporanei ma a cui non fecero seguito le necessarie azioni di manutenzione straordinaria.” “Un’immobilismo che però può costare molto caro, in termini di sicurezza, giacché le travi di sostegno hanno una durata di massimo 6 mesi e, in considerazione del fatto che sono già trascorsi alcuni anni, lo stato dei puntelli sembra ampiamente compromesso.” “Questa incuria, fra l’altro, ha delle conseguenze anche in ...

Roma " "La sindaca Raggi forse leggendo il brano del Vangelo sulle nozze di Cana, con la relativa trasformazione dell'acqua in vino, si è immedesimata troppo e ritiene, di poter trasformare 62 mezzi ......non solo in termini informativi ma fattivi e si sono individuati i percorsi corretti mettendo a confronto i vari uffici ed enti.' Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco,