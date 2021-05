F1, Valtteri Bottas: “Sulla carta la Red Bull sarà forte. Siamo pronti a combattere” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Valtteri Bottas è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes approda tra i muretti di Montecarlo dopo aver conquistato il terzo posto nell’ultimo evento di Barcellona (Spagna), disputato due settimane fa. Il finnico si prepara ad un fine settimana in cui le Red Bull sono pronte a dare battaglia. La tortuosità del tracciato monegasco potrebbe infatti avvantaggiare le vetture austriache che anche nel 2019 impensierirono il britannico Hamilton nella lotta per il successo. Il finlandese teme l’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez alla vigilia del week-end che, lo ricordiamo, inizierà domani con le prime due libere: “Sulla carta la Red Bull sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes approda tra i muretti di Montecarlo dopo aver conquistato il terzo posto nell’ultimo evento di Barcellona (Spagna), disputato due settimane fa. Il finnico si prepara ad un fine settimana in cui le Redsono pronte a dare battaglia. La tortuosità del tracciato monegasco potrebbe infatti avvantaggiare le vetture austriache che anche nel 2019 impensierirono il britannico Hamilton nella lotta per il successo. Il finlandese teme l’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez alla vigilia del week-end che, lo ricordiamo, inizierà domani con le prime due libere: “la Red...

