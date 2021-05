Decreto Riaperture: coprifuoco, spostamenti, pass, ristoranti. Cosa cambia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pubblicato in Gazzetta il nuovo Decreto Riaperture. Nella giornata di lunedì 17 maggio, il Governo Draghi ha deciso di anticipare alcune date fissate con l’ultimo Decreto di fine aprile per le Riaperture, anticipando il via libera per alcune attività ed allentando altre misure e restrizioni anti-contagio come il coprifuoco, che sarà spostato da subito alle 23 per poi procedere gradualmente verso la sua abolizione. Le altre principali novità riguardano la riapertura: al chiuso dei ristoranti anche la sera a partire dal 1° giugno, dei centri commerciali anche nei weekend dal 22 maggio, via libera alle palestre il 24 maggio ed alle piscine e centri benessere al chiuso il 1 giugno. Riaperture, coprifuoco: slitta subito alle 23 e viene abolito dal 21 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pubblicato in Gazzetta il nuovo. Nella giornata di lunedì 17 maggio, il Governo Draghi ha deciso di anticipare alcune date fissate con l’ultimodi fine aprile per le, anticipando il via libera per alcune attività ed allentando altre misure e restrizioni anti-contagio come il, che sarà spostato da subito alle 23 per poi procedere gradualmente verso la sua abolizione. Le altre principali novità riguardano la riapertura: al chiuso deianche la sera a partire dal 1° giugno, dei centri commerciali anche nei weekend dal 22 maggio, via libera alle palestre il 24 maggio ed alle piscine e centri benessere al chiuso il 1 giugno.: slitta subito alle 23 e viene abolito dal 21 ...

