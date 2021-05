Ddl Zan: non solo omofobia ma anche disabilità (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Ddl Zan, dal nome del suo relatore, il deputato Alessandro Zan, prevede anche la condanna delle discriminazioni sulla disabilità. Il Ddl Zan e l’abilismo Il disegno di legge prevede: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Ddl Zan, dal nome del suo relatore, il deputato Alessandro Zan, prevedela condanna delle discriminazioni sulla. Il Ddl Zan e l’abilismo Il disegno di legge prevede: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla”.

