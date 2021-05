Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Per raggiungere la neutralità climatica, come previsto dal Green Deal Europeo, è necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili. In Italia, il riscaldamento degli edifici rappresenta una quota importante del consumo energetico totale. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’UE, entro il 2050, sarà necessaria una combinazione vincente di misure e di tecnologie. Per questo Bosch e la Fondazione Eni Enrico Mattei hanno realizzato uno studio che presenta un’analisi di possibili scenari che mettono a confronto la penetrazione di diverse tecnologie di riscaldamento degli edifici residenziali. L’analisi si focalizza, in particolare, sull’idrogeno e il ruolo che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Perla, come previsto dal Green Deal Europeo, è necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili. In Italia, il riscaldamento degli edifici rappresenta una quota importante del consumo energetico totale. Pergli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’UE, entro il 2050, sarà necessaria una combinazione vincente di misure e di tecnologie. Per questo Bosch e la Fondazione Eni Enrico Mattei hanno realizzato uno studio che presenta un’analisi di possibili scenari che mettono a confronto la penetrazione di diverse tecnologie di riscaldamento degli edifici residenziali. L’analisi si focalizza, in particolare, sull’e ilche ...

nestquotidiano : Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica - IlModeratoreWeb : Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica - - zazoomblog : Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica - #idrogeno #ruolo #chiave #raggiungere - blogsicilia : #notizie #sicilia Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica - - Italpress : Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica -

Ultime Notizie dalla rete : idrogeno ruolo Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica L'analisi si focalizza, in particolare, sull'idrogeno e il ruolo che gioca rispetto ad altre soluzioni, tra cui le pompe di calore e il gas naturale rinnovabile. I risultati mostrano che sarà ...

Assarmatori - Assocostieri: il Gnl è il carburante per la transizione ...e Assarmatori di questa mattina su 'Il ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo'. 'Gli altri combustibili alternativi, come metanolo, idrogeno e ...

Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica - Sardiniapost.it SardiniaPost Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralitá climatica ROMA (ITALPRESS) - Per raggiungere la neutralitá climatica, come previsto dal Green Deal Europeo, é necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l'utilizzo d ...

Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica ROMA - Per raggiungere la neutralità climatica, come previsto dal Green Deal Europeo, è necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l'utilizzo delle fonti r ...

L'analisi si focalizza, in particolare, sull'e ilche gioca rispetto ad altre soluzioni, tra cui le pompe di calore e il gas naturale rinnovabile. I risultati mostrano che sarà ......e Assarmatori di questa mattina su 'Ildei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo'. 'Gli altri combustibili alternativi, come metanolo,e ...ROMA (ITALPRESS) - Per raggiungere la neutralitá climatica, come previsto dal Green Deal Europeo, é necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l'utilizzo d ...ROMA - Per raggiungere la neutralità climatica, come previsto dal Green Deal Europeo, è necessario non solo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma anche incrementare l'utilizzo delle fonti r ...