Borse in affanno | preoccupano i prezzi in salita L' inflazione in Europa sale all’1 | 6%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borse affanno

Rai News

Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di ...europee pesanti con gli investitori che tornano a scontare i timori per una ripresa dell'... le materie prime ( - 1,6%) e le auto ( - 1,6%) tra i settori più in. Il rischio inflazione si ...Borse europee pesanti con gli investitori che tornano a scontare i timori per una ripresa dell'inflazione e ricevono il warning della Bce, che mette in guardia dal rischio di correzione sui mercati fi ...(Teleborsa) - Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sul Decreto legge Sostegni alla Camera. Ad annunciarlo ieri il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Come previsto dalla con ...