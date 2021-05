Attacco a SolarWinds: capo delle spie russe nega responsabilità (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì il capo delle spie della Russia ha negato la responsabilità per l’Attacco informatico di SolarWinds, ma si è detto “lusingato” dalle accuse da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna secondo cui l’intelligence straniera russa era dietro un Attacco così sofisticato. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno incolpato il Foreign Intelligence Service (SVR) russo, successore delle operazioni di spionaggio straniere del KGB, per l’hack che ha compromesso nove agenzie federali statunitensi e centinaia di aziende del settore privato. “Queste affermazioni sono come un brutto romanzo poliziesco“, ha detto alla BBC in russo il direttore dell’SVR Sergei Naryshkin, uno stretto alleato del capo del Cremlino Vladimir ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì ildella Russia hato laper l’informatico di, ma si è detto “lusingato” dalle accuse da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna secondo cui l’intelligence straniera russa era dietro uncosì sofisticato. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno incolpato il Foreign Intelligence Service (SVR) russo, successoreoperazioni di spionaggio straniere del KGB, per l’hack che ha compromesso nove agenzie federali statunitensi e centinaia di aziende del settore privato. “Queste affermazioni sono come un brutto romanzo poliziesco“, ha detto alla BBC in russo il direttore dell’SVR Sergei Naryshkin, uno stretto alleato deldel Cremlino Vladimir ...

