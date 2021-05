X Factor nel segno di Zoro con Ludovico Tersigni

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 maggio 2021), da Skam a XIl Messaggero, pagina 21, di Mattia Marzi. Sarà il 25enne attore romano, noto ai giovanissimi per aver recitato in serie di successo come Skam e Summertime su Netflix, il nuovo conduttore di X? Sky non conferma, ma neppure smentisce le indiscrezioni che vorrebbero– classe 1995 – al timore del talent show a partire dalla prossima stagione (dopo l’addio di Alessandro Cattelan, conduttore delle ultime dieci edizioni del programma), lanciate ieri dal sito Dagospia: l’attore, nipote di Diego “” Bianchi, che lo fece esordire sul set nel 2014 per il suo Arance e martello, dovrebbe tra pochi giorni già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni. Inesperto Nonostante ...