Vaccini, l’Alto Adige apre a tutti i maggiorenni: da giovedì tre “serate vax” con AstraZeneca (Di martedì 18 maggio 2021) l’Alto Adige da giovedì apre le vaccinazioni a tutti dai 18 anni in su con una serie di ‘serate vax‘ in cui verrà somministrato il farmaco sviluppato da AstraZeneca. “Un progetto pilota che in caso di successo potrà essere replicato”, spiega il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Florian Zerzer. Lo scopo è raccogliere quella platea di persone che “lavorano di giorno e difficilmente si possono liberare”. Le prenotazioni partono dalla prossima mezzanotte e sono disponibili 4.800 appuntamenti. Le vaccinazioni si svolgeranno da giovedì a sabato: gli “Open Vax Day&Night” sono previsti a Bressanone, Vipiteno, Bolzano, Lana, Silandro e Brunico. Il progetto pilota della provincia di Bolzano segue altri esempi simili già provati con successo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)dale vaccinazioni adai 18 anni in su con una serie di ‘vax‘ in cui verrà somministrato il farmaco sviluppato da. “Un progetto pilota che in caso di successo potrà essere replicato”, spiega il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Florian Zerzer. Lo scopo è raccogliere quella platea di persone che “lavorano di giorno e difficilmente si possono liberare”. Le prenotazioni partono dalla prossima mezzanotte e sono disponibili 4.800 appuntamenti. Le vaccinazioni si svolgeranno daa sabato: gli “Open Vax Day&Night” sono previsti a Bressanone, Vipiteno, Bolzano, Lana, Silandro e Brunico. Il progetto pilota della provincia di Bolzano segue altri esempi simili già provati con successo da ...

Advertising

SecchiElias : #RT @notiziae: #Vaccini, da giovedì l'Alto Adige aprirà le prenotazioni per tutti gli over-18. @notiziae - notiziae : #Vaccini, da giovedì l'Alto Adige aprirà le prenotazioni per tutti gli over-18. @notiziae - G_Chinellato : @pbecchi Balle si balle....ora che l'estate si avvicina ' e devono per forza riaprire' non possono raccontare alla… - Liberobianco : UNGHERIA - Covid19: prima nell'UE per vaccinazioni e decessi. L'alto tasso di vaccinazione, anche con vaccini cines… - swamilee : In Italia non si parla della variante indiana che sta creando moltissime preoccupazioni in UK, che coi vaccini è pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Alto Coronavirus ultime notizie. Gentiloni: non credo che l’Italia dovrebbe pensare a patrimoniale Il Sole 24 ORE