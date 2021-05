Vaccini e vacanze, Cirio: “Date flessibili ad agosto” (Di martedì 18 maggio 2021) L’estate è alle porte e dopo mesi di lockdown e coprifuoco sono in tanti a desiderare una vacanza. Ma proprio i mesi estivi coincideranno con una fase cruciale per i Vaccini. Infatti, sono sono iniziate le prenotazioni per la fascia di età 45-49, a breve sarà il turno della fascia 45-40 e si procederà a giugno con trentenni e ventenni. Vaccini e vacanze: più flessibilità per ferragosto e accordi con le altre regioni Insomma, molte vaccinazioni e molti richiami avverranno proprio tra luglio e agosto. Per non rovinare le ferie ai piemontesi ma non compromettere la campagna vaccinale il governatore Alberto Cirio sta pensando a una soluzione flessibile: “Noi su agosto stiamo adottando un meccanismo per cui avremo una maggior cautela in quei dieci ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 maggio 2021) L’estate è alle porte e dopo mesi di lockdown e coprifuoco sono in tanti a desiderare una vacanza. Ma proprio i mesi estivi coincideranno con una fase cruciale per i. Infatti, sono sono iniziate le prenotazioni per la fascia di età 45-49, a breve sarà il turno della fascia 45-40 e si procederà a giugno con trentenni e ventenni.: piùtà per ferre accordi con le altre regioni Insomma, molte vaccinazioni e molti richiami avverranno proprio tra luglio e. Per non rovinare le ferie ai piemontesi ma non compromettere la campagna vaccinale il governatore Albertosta pensando a una soluzione flessibile: “Noi sustiamo adottando un meccanismo per cui avremo una maggior cautela in quei dieci ...

