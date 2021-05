Vaccinata con più dosi, Pregliasco: "Sta bene." La madre: "Non si regge in piedi" (Di martedì 18 maggio 2021) Virginia, la 23enne tirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest che domenica scorsa a Massa (Massa Carrara) ha ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer (inizialmente si era pensato fossero sei), è stata presa in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano. A raccontarlo è la madre della ragazza: "Il dottor Pregliasco mi ha consigliato di non sottovalutare il sovradosaggio a cui mia figlia è stata esposta perché non possiamo sapere a che rischi va incontro il suo sistema immunitario. Nei giorni successivi ci siamo accorti, poi, che qualcosa non andava: mia figlia è tutt'oggi completamente disidratata, ha continuamente sete, nonostante ingerisca anche sette litri di acqua in poche ore; ha le labbra sempre secche e non riusciamo a reidratarla in nessun modo. Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) Virginia, la 23enne tirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest che domenica scorsa a Massa (Massa Carrara) ha ricevuto quattrodi vaccino Pfizer (inizialmente si era pensato fossero sei), è stata presa in cura dal virologo Fabrizio, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano. A raccontarlo è ladella ragazza: "Il dottormi ha consigliato di non sottovalutare il sovradosaggio a cui mia figlia è stata esposta perché non possiamo sapere a che rischi va incontro il suo sistema immunitario. Nei giorni successivi ci siamo accorti, poi, che qualcosa non andava: mia figlia è tutt'oggi completamente disidratata, ha continuamente sete, nonostante ingerisca anche sette litri di acqua in poche ore; ha le labbra sempre secche e non riusciamo a reidratarla in nessun modo.

