Ubriaco lancia oggetti e coltelli sopra le auto in sosta

(Di martedì 18 maggio 2021) Erae per dare sfogo alla sua rabbia ha iniziato aredal balcone di casa colpendo leine conficcando nel montante di una di esse un coltello da cucina con lama da 20 centimetri. E’ accaduto nella notte in zona Vallette. Ad allertare la polizia un vicino di casa sentendo continui tonfi provenire dall’appartamento del 29enne italiano. Giunta sul posto la polizia ha trovato l’uomo in preda all’alcool e ha dichiarato che non stava facendo nulla di male ma solo di essersi sfogato. All’interno di una camera è stata poi ritrovata una piccola serra artigianale composta da 5 vasi di piante di marijuana, munita di dispositivi di illuminazione, fertilizzanti, generatori d’aria e ventole di raffreddamento. Scoperti inoltre circa un etto di marijuana ed oltre 20 grammi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco lancia

Nuova Società

