Tim Investe Sull'intelligenza Artificiale Per Governare Le Reti (Di martedì 18 maggio 2021) L'esperimento a Cuneo del nuovo sistema di algoritmi. Il test coinvolge il 4G ma potrà migliorare anche le prestazioni del 5G Un'antenna 5G (foto di Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)Nella mitologia greca Eris, dea della discordia, alimentava conflitti mentre mentre l'omonimo progetto di Tim si propone di risolverli, almeno in ambito di rete mobile. L'acronimo sta per Enhanced reinforcement learning for innovating self organizing networks: una tecnologia basata su intelligenza Artificiale che punta a ottimizzare l'impiego delle infrastrutture di rete esistenti per fornire ai clienti smartphone il miglior servizio possibile. La sperimentazione di Fossano A Fossano, un piccolo comune da circa 24mila abitanti nella provincia di Cuneo, Tim a gennaio ha completato la sperimentazione del progetto Eris. "È ...

