Sky | Antonella D’Errico nuova Executive Vice President Programming

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 maggio 2021)nominatadi Sky Italia Non era difficile prevederlo, ne siamo consapevoli, ma per primi noi di TvZoom avevamo fatto il nome dicome ideale sostituta di Nicola Maccanico (volato a Cinecittà) nel ruolo didi Sky Italia. Lo rende noto la pay tv satellitare con una nota ufficiale in cui legge che la manager lancerà quattro nuovi canali Sky branded. Entrata in Sky nel 2013 alla guida di Cielo, laha sviluppato la strategia per la crescita dei canali Free to Air che ha portato, nel 2015, al lancio di Tv8. Prima di Sky,ha ...