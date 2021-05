Serie A in mutande, cercasi soldi disperatamente: non solo Inter, chi rischia l'iscrizione (Di martedì 18 maggio 2021) Il calcio italiano si sta domandando come potrà sopravvivere alla crisi post-pandemia. La domanda di chi osserva, invece, è la seguente: perché lo sta facendo soltanto ora? Da mesi proprietari e dirigenti dei club lanciano segnali di allarme sull'insostenibilità economica del pallone, da tempo il calcio sembra essersi accorto di essere al verde ma, come spesso accade, nessuno si è mosso nel concreto e soprattutto nessuno ha ragionato "di sistema". Almeno fino a ieri, quando il Consiglio Federale si è radunato attorno ad un tavolo con un ordine del giorno fuori dall'ordinario: metodi per sopravvivere. L'amministratore delegato dell'area tecnica dell'Inter, Beppe Marotta, 64 anni, e il presidente Steven Zhang, 29 (Getty) Meglio tardi che mai. L'obiettivo a breve termine è infatti il rinvio dei pagamenti degli stipendi per fronteggiare alla crisi di liquidità, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Il calcio italiano si sta domandando come potrà sopravvivere alla crisi post-pandemia. La domanda di chi osserva, invece, è la seguente: perché lo sta facendo soltanto ora? Da mesi proprietari e dirigenti dei club lanciano segnali di allarme sull'insostenibilità economica del pallone, da tempo il calcio sembra essersi accorto di essere al verde ma, come spesso accade, nessuno si è mosso nel concreto e soprattutto nessuno ha ragionato "di sistema". Almeno fino a ieri, quando il Consiglio Federale si è radunato attorno ad un tavolo con un ordine del giorno fuori dall'ordinario: metodi per sopravvivere. L'amministratore delegato dell'area tecnica dell', Beppe Marotta, 64 anni, e il presidente Steven Zhang, 29 (Getty) Meglio tardi che mai. L'obiettivo a breve termine è infatti il rinvio dei pagamenti degli stipendi per fronteggiare alla crisi di liquidità, ma ...

