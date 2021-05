Salvini non istigò gli haters social di Carola Rackete (Di martedì 18 maggio 2021) La notizia era nell’aria da tempo, cioè da quando – a gennaio 2021 – il quotidiano Domani aveva anticipato l’esito delle indagini dei magistrati su quanto sottolineato dalla capitana della Sea Watch Carola Rackete rispetto alla condotta, nei suoi confronti, dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega non istigò gli haters che, numerosi, nei giorni immediatamente successivi all’approdo della Sea Watch in Italia (la capitana aveva forzato le prescrizioni e gli obblighi portando in salvo i migranti soccorsi in mare e ospitati sulla propria nave) e nei mesi successivi avevano attaccato – con parole e accuse irripetibili – la stessa donna tedesca. Secondo l’accusa, quel comportamento era stato veicolato da alcune esternazioni pubbliche di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 maggio 2021) La notizia era nell’aria da tempo, cioè da quando – a gennaio 2021 – il quotidiano Domani aveva anticipato l’esito delle indagini dei magistrati su quanto sottolineato dalla capitana della Sea Watchrispetto alla condotta, nei suoi confronti, dell’ex ministro dell’Interno Matteo. Il leader della Lega nongliche, numerosi, nei giorni immediatamente successivi all’approdo della Sea Watch in Italia (la capitana aveva forzato le prescrizioni e gli obblighi portando in salvo i migranti soccorsi in mare e ospitati sulla propria nave) e nei mesi successivi avevano attaccato – con parole e accuse irripetibili – la stessa donna tedesca. Secondo l’accusa, quel comportamento era stato veicolato da alcune esternazioni pubbliche di Matteo. LEGGI ANCHE ...

