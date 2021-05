Pensioni anticipate con scivolo di 5 anni | l’effetto del contratto di espansione nel DL Sostegni Bis

(Di martedì 18 maggio 2021) Sullesi preparano nuove modifiche aldi. Il meccanismo di uscita sarà infatti aggiornato all’interno del pacchetto lavoro in fase di realizzazione con il decretoBis. Il meccanismo di turn over è stato scelto tra le misure allo studio del governo per rilanciare l’occupazione e garantire unostico a migliaia di lavoratori nella ripresa dalla pandemia. Di fatto, l’opzione consente su base volontaria l’uscita dei lavoratori con un massimo di 5rispetto alle regole ordinarie, previo accordo tra azienda e sindacati. Ricordiamo che i criteri decisi con la legge Fornero prevedono a oggi l’accesso alla pensione di vecchiaia dai 67(con 20di ...

Esistono però delle condizioni da rispettare, perché la pensione di reversibilità, a differenza di ciò che la legge prevede per ledi vecchiaia o per le, non è ...... nel Sostegni bis potrebbero abbassarsi i parametri Molti di più, rispetto a quanti ne aveva preventivati la legge di Bilancio 2021, i lavoratori interessati allea 62 anni o con ...Il problema Pensioni sarà affrontato già nel DL Sostegni bis, che dovrebbe contenere novità in merito al pensionamento anticipato a 62 anni.A pochi mesi dalla scadenza della Quota 100, il governo prevede un confronto con le parti sociali per l’individuazione di soluzioni alternative.