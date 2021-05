Paolo Bonolis: una vecchia concorrente lo sconvolge (Di martedì 18 maggio 2021) Olimpia Madonia, che già in passato aveva preso parte ad Avanti un altro, di recente è tornata nello studio di Paolo Bonolis dove, grazie alla sua trasformazione, ha lasciato senza parole il pubblico e il conduttore stesso. I più fedeli fan del programma di Paolo Bonolis si ricorderanno di Olimpia Madonia per la sua fragorosa risata, che aveva contagiato tutto lo studio ormai sei anni fa, quando la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 18 maggio 2021) Olimpia Madonia, che già in passato aveva preso parte ad Avanti un altro, di recente è tornata nello studio didove, grazie alla sua trasformazione, ha lasciato senza parole il pubblico e il conduttore stesso. I più fedeli fan del programma disi ricorderanno di Olimpia Madonia per la sua fragorosa risata, che aveva contagiato tutto lo studio ormai sei anni fa, quando la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

eliaenry : @NicoSavi Di chi parlava? Forse di Paolo Bonolis? - RodolfoRomagno1 : Avanti un altro, 'lo ha fatto con un altro': Paolo Bonolis, battuta da censura con la sua ex. Laura Freddi di sasso - bha_o : @facciamo2passi_ Ciao sono marco, qui è già estate, e al sole la macchina segna 40 gradi. Resto sempre in pantalonc… - infoitcultura : Avanti un Altro, Laura Freddi a Paolo Bonolis: “Posso toccarti il c***o?” E lui reagisce così - infoitcultura : Paolo Bonolis, arriva la sua ex fidanzata ad Avanti un Altro: “Sono in imbarazzo totale. C’è qui mia moglie!” -