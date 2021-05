Minacce e danni a Trigoria | arrestato il padre di Scamacca

(Di martedì 18 maggio 2021) Un episodio abbastanza insolito quello successo ieri a, dove verso le 19.30 Emiliano(papà di Gianluca, attaccante del Genoa e cresciuto nelle giovanili della Roma) si è introdotto nel centro sportivo con una spranga danneggiando vistosamente le auto di alcuni dirigenti giallorossi, sembra avesse colpito quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis. Paura anche per i ragazzi del settore giovanile giallorossi che si stavano allenando proprio in quel momento sui vari campi del Fulvio Bernardini, messi subito al riparo da ogni pericolo dalla sicurezza del club. L’intervento degli agenti della polizia ha evitato ogni ulteriore brutta conseguenza. Il papà di(che indossava una felpa del Sassuolo Calcio) minacciava tutti i presenti nel centro sportivo. Ignoti ancora i motivi del gesto, ma Emiliano ...

Un episodio che ha dell'incredibile. Lunedì, intorno alle 19.30, il padre di Scamacca è entrato con una spranga all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria e ha danneggiato molte ...