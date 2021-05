Mattarella: “Pandemia ha dimostrato quanto sia importante la solidarietà. Serva da insegnamento anche nella comunità internazionale” (Di martedì 18 maggio 2021) “Il momento pandemico ha dimostrato quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. nella dimensione nazionale, nella nostra comunità, questo ci richiama al senso della solidarietà, a fare ognuno la parte propria“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Brescia. È importante “il senso di solidarietà e fare ognuno la parte propria. Questo ateneo ha svolto questa parte, l’ha svolta nel suo impegno nel continuare con docenti e studenti, l’ha svolto nell’aiuto agli Spedali Civili e nella continuità dell’insegnamento nelle forme consentite in quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Il momento pandemico hadipendiamo gli uni dagli altri,abbiamo bisogno gli uni degli altri.dimensione nazionale,nostra, questo ci richiama al senso della, a fare ognuno la parte propria“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Brescia. È“il senso die fare ognuno la parte propria. Questo ateneo ha svolto questa parte, l’ha svolta nel suo impegno nel continuare con docenti e studenti, l’ha svolto nell’aiuto agli Spedali Civili econtinuità dell’nelle forme consentite in quelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Pandemia Covid, Mattarella: 'Questo è il tempo del rilancio comune' Con queste parole il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inaugurato l'anno accademico 2020 - 2021 dell'Università degli Studi a Brescia, una delle città più colpite dalla pandemia. sat/gtr ...

Il presidente Alghisi ringrazia Mattarella per la visita a Brescia "E' certamente un piacere e un onore ricevere la visita del Presidente Mattarella - ha scritto il ... soprattutto per un territorio che è stato duramente colpito da questa pandemia, ma che, nello ...

Mattarella: “Pandemia ha dimostrato quanto sia importante la solidarietà Il Fatto Quotidiano Mattarella: “È tempo di guardare al futuro e a una nuova normalità” Il presidente della Repubblica interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Brescia ...

