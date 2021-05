L’ultimo saluto a Filippo Visicido nella sua Battipaglia | presente anche l’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – E’ il giorno dell’addio aViscido. L’ex calciatore delè stato salutatosuada tanti amici, compagni e soprattutto tifosi. Il 31enne scomparso per un gesto estremogiornata di domenica è stato abbraccio allo stadio “Pastena” di. Cori, applausi, fuochi pirotecnici e palloncini colorati che hanno accompagnato il Pitbull nel giorno dell’addio.una delegazione della Curva Sud e della società irpina. Un tributo ad un ragazzo che ha amato in maniera smisurato la maglia, la squadra e la tifoseria avellinese. Un buono apprezzato da tutti amanti del calcio e non. L'articolo proviene da Anteprima24.it.