Juventus | futuro Buffon | Ilaria D’Amico non esclude la Roma

(Di martedì 18 maggio 2021)parla deldel compagnoe della possibilità che rimanga in Serie A La gloriosa avventura di Gianluigicon la maglia dellasta per volgere al… L'articolononlaè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro ?? ?? - romeoagresti : #Buffon a Bein Sports: “ll mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bel… - juventusfc : ?? @chiellini: «Le valutazioni sul mio futuro? A stagione terminata. Sono concentrato sul finale di stagione, domani… - Lino950_ : RT @juventusfc: Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro ?? ?? - Drobles57295861 : RT @juventusfc: Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus futuro

Per ilci sarà tempo per parlarne. Contro l'Inter ha puntato su Kulusevski accanto a Ronaldo. Come sta laa livello fisico? Molto bene. Ogni partita e ogni allenamento i dati ci danno ...Il tecnico della, Andrea Pirlo , alla vigilia della finale di Coppa Italia 2020/2021 contro l' Atalanta , ha ...? Ho già risposto mille volte. Penso a far bene il lavoro, a finire la ...Tutti pazzi per Rodrigo De Paul. L'argentino si è conquistato l'attenzione dei grandi club europei a suon di ottime prestazioni e di un rendimento da vero top player. Al punto che ...Il 'regalo' inatteso da parte del Cagliari, riapre clamorosamente la lotta al quarto posto. Ma intanto l'attenzione La Juve ha davanti a se una settimana decisiva, sia sul campo che fuori, dove verosi ...