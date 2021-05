Infortunati Parma: 13 indisponibili per D’Aversa in vista della Sampdoria (Di martedì 18 maggio 2021) Il Parma si prepara a salutare la Serie A nell’ultimo match di campionato contro la Sampdoria: infermeria piena per gli emiliani Il Parma da domani riprenderà gli allenamenti in vista dell’ultimo match di campionato in trasferta contro la Sampdoria. Il tecnico Roberto D’Aversa deve però fare i conti con un’infermeria decisamente piena. Sono tredici, infatti, i giocatori ancora indisponibili tra gli emiliani, senza contare l’assenza di Jasmin Kurtic, squalificato per l’ultima giornata di questa Serie A: potrebbero recuperare Juraj Kucka e Alberto Grassi, niente da fare invece per Dennis Man, Wylan Cyprien, Joshua Zirkzee e Roberto Inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Ilsi prepara a salutare la Serie A nell’ultimo match di campionato contro la: infermeria piena per gli emiliani Ilda domani riprenderà gli allenamenti indell’ultimo match di campionato in trasferta contro la. Il tecnico Robertodeve però fare i conti con un’infermeria decisamente piena. Sono tredici, infatti, i giocatori ancoratra gli emiliani, senza contare l’assenza di Jasmin Kurtic, squalificato per l’ultima giornata di questa Serie A: potrebbero recuperare Juraj Kucka e Alberto Grassi, niente da fare invece per Dennis Man, Wylan Cyprien, Joshua Zirkzee e Roberto Inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati Parma Parma - Sassuolo: info, convocati e probabili formazioni ... Gagliolo, Grassi e Kucka sono gli ultimi infortunati. Per la sfida contro il Sassuolo D'Aversa ha convocato 21 giocatori, tra cui 3 portieri e 5 giovani della [?] L'articolo Parma - Sassuolo: info, ...

D'AVERSA: "Difficoltà evidenti, in campo con orgoglio" Altri tre infortunati: Gagliolo, Grassi e Kucka. Uno stillicidio. Una stagione assurda e in alcuni casi (gli ... Il tecnico ha parlato di questo e altro sui canali ufficiali del Parma (no conferenza ...

