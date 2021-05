'Il vento in faccia', la vita tormentata di Sebastiano Nela (Di martedì 18 maggio 2021) 'Sparai al pusher della mia ex moglie". In una intervista di qualche mese fa a 'Leggo', l'ex difensore della Roma, Sebastiano Nela ha aggiunto un particolare inquientante in più di una storia personale che ha deciso di raccontare nel libro 'Il vento in faccia e la tempesta nel ... Leggi su corriereromagna (Di martedì 18 maggio 2021) 'Sparai al pusher della mia ex moglie". In una intervista di qualche mese fa a 'Leggo', l'ex difensore della Roma,ha aggiunto un particolare inquientante in più di una storia personale che ha deciso di raccontare nel libro 'Iline la tempesta nel ...

Advertising

CValymas : “Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente”e“Com'è misera la… - apn : Cerco persona alta e tranquillamente sacrificabile che mi aiuti (trad. faccia tutto da sé) a montare le tende del b… - Maxxxibb3 : Ma soprattutto, non vedo l'ora che i travesta piombino negli spogliatoi femminili, palle in mano e uccello al vento… - putyourhanzap : Ascolto questo pezzo magistrale a occhi chiusi e mi sembra di essere per strada col vento in faccia a sentire le pe… - OfficialGattara : @il_Maggiore Te lo ricordi Sam ragazzo del west? La faccia nel vento, il ferro nel braccio, gli occhi di ghiaccio... Uguale! -