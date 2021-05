Il Michigan non ha autorizzato un riconteggio dei voti delle presidenziali statunitensi (Di martedì 18 maggio 2021) Il 29 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge che dopo lo Stato statunitense dell’Arizona, anche quello del Michigan avrebbe avviato un riconteggio dei voti delle scorse elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, vinte dal candidato democratico Joe Biden. Si tratta di una notizia falsa. Lo scorso 23 aprile, nella contea di Maricopa in Arizona, è iniziato il riconteggio (non ancora conclusosi) delle schede elettorali delle elezioni presidenziali dello scorso novembre dopo la decisione presa dal Senato locale a guida repubblicana. Riguardo a questo conteggio, ci siamo già occupati di un caso di disinformazione. In Michigan invece non è stato autorizzato ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 maggio 2021) Il 29 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge che dopo lo Stato statunitense dell’Arizona, anche quello delavrebbe avviato undeiscorse elezionidegli Stati Uniti d’America, vinte dal candidato democratico Joe Biden. Si tratta di una notizia falsa. Lo scorso 23 aprile, nella contea di Maricopa in Arizona, è iniziato il(non ancora conclusosi)schede elettoralielezionidello scorso novembre dopo la decisione presa dal Senato locale a guida repubblicana. Riguardo a questo conteggio, ci siamo già occupati di un caso di disinformazione. Ininvece non è stato...

