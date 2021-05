Governo: Salvini, 'Letta vive male, se non mi insulta non è contento'(2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - "L'ossesisoe di Letta per me e la Lega non è da analizzare politicamente ma in altri termini", ha poi aggiunto Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - "L'ossesisoe diper me e la Lega non è da analizzare politicamente ma in altri termini", ha poi aggiunto

Advertising

LegaSalvini : ?? LA REPUBBLICA: 'MIGRANTI, LA SPAGNA SCHIERA L'ESERCITO A CEUTA MIGLIAIA DI PERSONE NEGLI ULTIMI DUE GIORNI HANNO… - you_trend : ? Quanto hanno speso i leader politici italiani su #Facebook in questi primi mesi del Governo #Draghi? ?? #Calenda… - LegaSalvini : '#SALVINI RITIRI I SUOI MINISTRI'. QUEI SOGNI ANTI LEGA DEI DEM - Franco_Barile1 : @Mov5Stelle 'Se non vi va bene, uscite dal governo'. Ah no, questo è quello che dite Voi a Salvini. Scusa, scusa, scusa.... - Maria30573477 : RT @84Andreac: @PoliticaPerJedi Bisogna scindere l'azione di governo dal teatrino. Draghi e il governo hanno ben in mente cosa fare (bene),… -