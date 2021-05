Franco Battiato | la malattia | la musica e l’eterno enigma di un maestro senza confini

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - iamgnokko : 'oggi sarà un giorno di merda?' 'addio a Franco Battiato, maestro della musica italiana' 'ore 6:30am ed è già un giorno di merda' - PieroVendramel : RT @VittorioSgarbi: Quando la Murgia definì “minchiate assolute” i versi di Franco Battiato... -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

CATANIA - Quando nella villa di Milo, sospesa fra la cima dell'Etna e il mare della costa catanese,ha lasciato questo suo 'centro di gravità permanente' non se ne è accorto. A differenza di parenti e collaboratori che gli sono rimasti accanto giorno e notte, in pena, come spiega ...E invece, che se ne va in silenzio a 76 anni , dopo stillicidi vergognosi di illazioni e avvoltoi incravattati famelici di inediti, è stato il profeta dell'inesausta sete di ...Il cantautore siciliano aveva 76 anni e da tempo, per una malattia, si era ritirato dalla scena pubblica nella sua casa di Milo dove si è spento. Ne dà notizia la famiglia spiegando che “le esequie si ...Franco Battiato com'è morto? Il cantautore siciliano si è ritirato dalle scene nel 2019, ma sulla malattia vige un alone di mistero ...