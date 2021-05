Elisabetta Gregoraci, arriva l’annuncio: fan spiazzati (Di martedì 18 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi era stata al centro di un gossip smentito nelle scorse ore. Nei giorni scorsi alcuni scatti avevano fatto scoppiare uno scoop pazzesco. Elisabetta Gregoraci, nonostante la sua riservatezza, era finita al centro del gossip che la vedeva “innamorata” di un pilota di GP2. I lettori, quelli più attenti, ricorderanno che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021)nei giorni scorsi era stata al centro di un gossip smentito nelle scorse ore. Nei giorni scorsi alcuni scatti avevano fatto scoppiare uno scoop pazzesco., nonostante la sua riservatezza, era finita al centro del gossip che la vedeva “innamorata” di un pilota di GP2. I lettori, quelli più attenti, ricorderanno che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci le foto con Stefano Coletti poi la retromarcia: ora il pilota rompe il silenzio - #Elisabetta… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti fidanzati? La verità sul loro rapporto - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, annuncio sulla relazione: ma l’indizio non sfugge - IsaeChia : #GfVip 5, #StefanoColetti svela come stanno (davvero) le cose tra lui e #ElisabettaGregoraci - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: cosa non torna nella loro lovestory - #Elisabetta #Gregoraci #Stefano -