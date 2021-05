Daydreamer, Can recupera la memoria? La verità (Di martedì 18 maggio 2021) Importanti novità per Daydreamer, la famosa soap turca che sta spopolando in Italia: tutti si chiedono quando e se Can recupererà la memoria e finalmente abbiamo una risposta. Daydreamer, Can YamanI fan di Daydreamer – Le ali del sogno sono molto preoccupati per il futuro dei suoi personaggi principali: il bellissimo Can Devit, interpretato dall’attore e modello Can Yaman, ha perso la memoria nelle scorse puntate e nessuno sa quale sarà il suo destino. Nelle ultime settimane le puntate della famosa telenovela turca si sono infatti incentrate sull’incidente del figlio maggiore dei Devit e sulla sua sorte futura. Il fotografo Can Devit ha fatto spaventare tutta la sua famiglia, ma da quello che sappiamo all’orizzonte potrebbero esserci per lui ottime notizie. L’uomo chiederà infatti ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Importanti novità per, la famosa soap turca che sta spopolando in Italia: tutti si chiedono quando e se Can recupererà lae finalmente abbiamo una risposta., Can YamanI fan di– Le ali del sogno sono molto preoccupati per il futuro dei suoi personaggi principali: il bellissimo Can Devit, interpretato dall’attore e modello Can Yaman, ha perso lanelle scorse puntate e nessuno sa quale sarà il suo destino. Nelle ultime settimane le puntate della famosa telenovela turca si sono infatti incentrate sull’incidente del figlio maggiore dei Devit e sulla sua sorte futura. Il fotografo Can Devit ha fatto spaventare tutta la sua famiglia, ma da quello che sappiamo all’orizzonte potrebbero esserci per lui ottime notizie. L’uomo chiederà infatti ...

