Covid, Alto Adige: da giovedì vaccini per tutte le fasce di età (Di martedì 18 maggio 2021) commenta Da giovedì l'Alto Adige apre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età, dai 18 anni in su. Tra le altre iniziative sarà organizzata una serie di 'serate vax' con Astrazeneca in tutta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) commenta Dal'apre le vaccinazioni aled'età, dai 18 anni in su. Tra le altre iniziative sarà organizzata una serie di 'serate vax' con Astrazeneca in tutta la ...

