Come da copione, Salvini vuole prendersi i meriti delle riaperture (Di martedì 18 maggio 2021) Com’era prevedibile già da tempo, con l’avvicinarsi dell’estate e il raggiungimento di una buona quota di vaccinati, le riaperture sono tornate a essere un argomento concreto. Il nuovo decreto presentato nelle scorse ore dal premier Mario Draghi tra le altre cose ritarda di un’ora il coprifuoco, apre i centri commerciali nel week end, toglie le serrande alle palestre a partire dal 24 maggio, fissa al primo giugno la data in cui bar e ristoranti potranno tornare a vivere anche al chiuso e stabilisce altri step che verranno raggiunti nelle settimane successive, Come il coprifuoco a mezzanotte dal 7 giugno e la sua eliminazione dal 21 dello stesso mese. (Foto: Salvini ospite a In Onda il 17 agosto 2020)L’Italia rivive l’iter del 2020, quando proprio nelle stesse settimane si realizzavano le prime reali riaperture, con ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Com’era prevedibile già da tempo, con l’avvicinarsi dell’estate e il raggiungimento di una buona quota di vaccinati, lesono tornate a essere un argomento concreto. Il nuovo decreto presentato nelle scorse ore dal premier Mario Draghi tra le altre cose ritarda di un’ora il coprifuoco, apre i centri commerciali nel week end, toglie le serrande alle palestre a partire dal 24 maggio, fissa al primo giugno la data in cui bar e ristoranti potranno tornare a vivere anche al chiuso e stabilisce altri step che verranno raggiunti nelle settimane successive,il coprifuoco a mezzanotte dal 7 giugno e la sua eliminazione dal 21 dello stesso mese. (Foto:ospite a In Onda il 17 agosto 2020)L’Italia rivive l’iter del 2020, quando proprio nelle stesse settimane si realizzavano le prime reali, con ...

