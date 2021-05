Benzina | Federconsumatori | “È ora di dare un taglio a costi con tassazione più sostenibile”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti, che oggi superano quota 1,60 euro al litro mentre il rifornimento servito arriva anche a costare 1,92 euro al litro. Prezzi che sono ben al di sopra del livello a cui dovrebbero attestarsi. Questo l’allarme lanciato da. Secondo i calcoli dell’Osservatorio Nazionale, il prezzo delladovrebbe attestarsi almeno 12 centesimi al di sotto di quello attuale. Il sovrapprezzo applicato, in termini annui, – secondo la Federazione – porterebbe a un aggravio di circa +144 Euro ad automobilista. A peggiorare la situazione – sottolinea– contribuisce il sistema diche pesa in maniera eccessiva sui carburanti. Su 1,60 euro al litro di, oltre 72 centesimi sono ...