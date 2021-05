Africa: Draghi, 'serve risposta mondiale' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il summit è stato un punto di incontro di numerose iniziative, quel che mi veniva da pensare è che Ue e Usa hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, attraverso finanziamenti per ricostruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo la vaccinazione per tutti. In Africa non c'è nulla di tutto questo". Lo rimarca il premier Mario Draghi, a margine del vertice sul finanziamento delle economie Africane a Parigi. "Quello che questo summit, secondo me, ha cercato di fare - prosegue il presidente del Consiglio - è cominciare a organizzare una risposta per l'Africa come quella che c'è stata in Ue e negli Usa. Deve essere una risposta necessariamente mondiale: sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il summit è stato un punto di incontro di numerose iniziative, quel che mi veniva da pensare è che Ue e Usa hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, attraverso finanziamenti per ricostruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo la vaccinazione per tutti. Innon c'è nulla di tutto questo". Lo rimarca il premier Mario, a margine del vertice sul finanziamento delle economiene a Parigi. "Quello che questo summit, secondo me, ha cercato di fare - prosegue il presidente del Consiglio - è cominciare a organizzare unaper l'come quella che c'è stata in Ue e negli Usa. Deve essere unanecessariamente: sono ...

