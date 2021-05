Adriano: “Ho brindato per lo scudetto dell’Inter. Lukaku? Farà la storia” (Di martedì 18 maggio 2021) L’Imperatore Adriano, uno dei più grandi rimpianti nel mondo del calcio per ciò che poteva essere e non è stato, non ha certo dimenticato il suo passato in nerazzurro. E affida a FcInterNews il suo messaggio di congratulazioni per la Beneamata a pochi giorni dalla vittoria del 19esimo scudetto. “Sono molto felice che l’Inter abbia conquistato lo scudetto. Ho brindato con la mia famiglia per il Tricolore conquistato, è stato bellissimo. Mando un abbraccio a Lukaku, lui è un fenomeno come calciatore e anche una persona meravigliosa. Romelu lo sa, gli ho telefonato di recente proprio per complimentarmi con lui e fargli gli auguri”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) L’Imperatore, uno dei più grandi rimpianti nel mondo del calcio per ciò che poteva essere e non è stato, non ha certo dimenticato il suo passato in nerazzurro. E affida a FcInterNews il suo messaggio di congratulazioni per la Beneamata a pochi giorni dalla vittoria del 19esimo. “Sono molto felice che l’Inter abbia conquistato lo. Hocon la mia famiglia per il Tricolore conquistato, è stato bellissimo. Mando un abbraccio a, lui è un fenomeno come calciatore e anche una persona meravigliosa. Romelu lo sa, gli ho telefonato di recente proprio per complimentarmi con lui e fargli gli auguri”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

