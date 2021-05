A 76 anni se ne va Franco Battiato

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento nella sua dimora in Sicilia, nell'ex Castello di Moncada,al termine di una lunga malattia. Aveva 76. I funerali saranno in forma privata. Dall'avanguardia dei primi ...

chetempochefa : Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. - ilpost : Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - mc_bullhorn : RT @thevisioncom: Franco Battiato è venuto a mancare questa mattina a 76 anni. Nella sua carriera, il grande cantautore italiano ha rivoluz… - Byzzantium : RT @chetempochefa: Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. -

Battiato aveva deciso di ritirarsi dalle scene nel 2019, duefa, un passo indietro che era stato appunto associato ad un malore piuttosto grave. MICHELE, FRATELLOBATTIATO/ Quando ...... per centrare gli obiettivi di produzione di energia da fotovoltaico ci vorrebbero 'ben 100', ...del Piano è stato riservato al ministero dell'Economia guidato dal supertecnico Daniele, ..."Ci ha lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne". Così il ministro de ...Pochi mesi fa, proprio in concomitanza con il suo 76esimo compleanno, era stato ripubblicato La voce del padrone, l’album epocale che 40 anni fa fu il primo in Italia ... Ne parlano anche altri ...