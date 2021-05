Zona bianca e no coprifuoco Friuli, Sardegna e Molise dal 1° giugno. Dal 7 giugno anche Liguria, Veneto e Abruzzo (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della Zona bianca. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la cabina... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la cabina...

