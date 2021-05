X-Factor: Lorenzo Tersigni nuovo conduttore (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo più di dieci anni X-Factor cambia conduttore: il regno di Alessandro Cattelan, che è stato l’indiscusso padrone di casa del talent show di Sky Italia, è ormai terminato. Le voci sul suo successore si sono rincorse insistentemente durante tutto questo periodo e, ora, sembra arrivato il nome definitivo: quello di Lorenzo Tersigni. Ad X-Factor con l’addio del conduttore milanese Alessandro Cattelan, che ha guidato il talent show Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo più di dieci anni X-cambia: il regno di Alessandro Cattelan, che è stato l’indiscusso padrone di casa del talent show di Sky Italia, è ormai terminato. Le voci sul suo successore si sono rincorse insistentemente durante tutto questo periodo e, ora, sembra arrivato il nome definitivo: quello di. Ad X-con l’addio delmilanese Alessandro Cattelan, che ha guidato il talent show Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rosestobecky : RT @AlbiIndecente: Il modo in cui la vittoria di Casadilego ad X Factor e Giulia Stabile siano state completamente prive di emozione. Mi ma… - annoyingsoul29 : RT @AlbiIndecente: Il modo in cui la vittoria di Casadilego ad X Factor e Giulia Stabile siano state completamente prive di emozione. Mi ma… - xstylesmastyle : RT @AlbiIndecente: Il modo in cui la vittoria di Casadilego ad X Factor e Giulia Stabile siano state completamente prive di emozione. Mi ma… - ssssarsss : RT @AlbiIndecente: Il modo in cui la vittoria di Casadilego ad X Factor e Giulia Stabile siano state completamente prive di emozione. Mi ma… - GVCCILOUIS : RT @AlbiIndecente: Il modo in cui la vittoria di Casadilego ad X Factor e Giulia Stabile siano state completamente prive di emozione. Mi ma… -