Visita di revisione saltata: cosa succede, novità Inps (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 7 maggio 2021 cambiano le modalità di gestione da parte dell’Inps delle visite per l’accertamento dell’invalidità civile. A comunicarlo è lo stesso Istituto con il messaggio numero 1835 del 6 maggio scorso. Nell’ottica di una semplificazione del procedimento di revisione dell’invalidità civile, è stata introdotta la sospensione cautelativa automatica delle prestazioni, in caso di Visita di revisione saltata. L’effetto sospensivo decorre dalla data della suddetta Visita con successivo invito da parte dell’Inps a presentare, entro novanta giorni, idonee giustificazioni. In caso contrario, si incorre nella revoca definitiva del beneficio economico. L’aggiornamento delle procedure si è reso necessario, ricorda il messaggio, a seguito delle modifiche introdotte con ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 7 maggio 2021 cambiano le modalità di gestione da parte dell’delle visite per l’accertamento dell’invalidità civile. A comunicarlo è lo stesso Istituto con il messaggio numero 1835 del 6 maggio scorso. Nell’ottica di una semplificazione del procedimento didell’invalidità civile, è stata introdotta la sospensione cautelativa automatica delle prestazioni, in caso didi. L’effetto sospensivo decorre dalla data della suddettacon successivo invito da parte dell’a presentare, entro novanta giorni, idonee giustificazioni. In caso contrario, si incorre nella revoca definitiva del beneficio economico. L’aggiornamento delle procedure si è reso necessario, ricorda il messaggio, a seguito delle modifiche introdotte con ...

GrSociale : GRS #DIRITTI ?? Nuove procedure pensione invalidità: @UiciPresidenza incontra il ministro @erikastefani71 L'Uici ma… - gery63 : RT @Disabili_com: Novità sospensione pensioni in caso di assenza a visita di revisione (#invalidità, #legge104, cecità, sordità): https://t… - infoitinterno : Assegno di invalidità Inps: come funziona la visita di revisione - Dystar924 : 'Assicurazione, bollo, revisione, ormai associo la visita medica alla semplificazione fiscale...' - ines_bianca : RT @AIRAODV: SOSPENSIONE PENSIONE IN CASO DI ASSENZA A VISITA DI REVISIONE. Segnaliamo importanti novità in relazione alla revisione dei ve… -