Violenza sulle donne | nel 2020 segnalazioni in decisa crescita

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la Violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la Violenza contro le donne, anche per effetto della campagna mediatica. E' quanto emerge dai dati del report Istat sulle richieste di aiuto durante la pandemia. Nel 2020, questo picco, sempre presente negli anni, è stato decisamente più importante dato che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del 2020, le chiamate

