Vaccini, nuova postazione mobile al Pip nautico (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cambia la sede, ma non diminuiscono i disagi per i cittadini in attesa di effettuare la vaccinazione. Dopo 15 giorni presso l'area situata davanti al centro commerciale La Fabbrica, nuovo cambio per i Vaccini a Salerno. Da questa mattina la postazione mobile dell'Asl si è insediata nell'area del cantiere nautico Capitolo San Matteo, dove dalle prime ore della giornata centinaia di persone si sono messe in fila per ricevere la dose di vaccino. Si tratta degli over 60 che possono recarsi liberamente presso la nuova postazione, liberi dalla convocazione in qualsiasi ora del giorno e dei over 50 che invece hanno ricevuto in questa giorni l'apposita convocazione. Rispetto alla postazione precedente sono stati allestiti diversi punti per ...

