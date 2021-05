Uomini e Donne 17-05-2021: Riccardo accusa Roberta, il piano per prendere in giro tutti (Di lunedì 17 maggio 2021) Si preannuncia a dir poco scoppiettante questo finale di stagione Uomini e Donne 2021/2021, con la puntata odierna – quella in onda alle 14.45 su Canale 5 – che promette scintille. In studio, infatti, sotto gli occhi basiti di Maria De Filippi e dei suoi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti succederà praticamente di tutto: soprattutto, voleranno accuse pesantissime tra i due ormai ex fidanzati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nonché e tra Riccardo e il suo più acerrimo nemico in trasmissione, ovvero il collega campano Armando Incarnato (questa parte andrà in onda nella puntata di domani). Uomini e Donne in onda oggi 17 maggio 2021: Riccardo Guarnieri contro tutti Dalle ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 maggio 2021) Si preannuncia a dir poco scoppiettante questo finale di stagione, con la puntata odierna – quella in onda alle 14.45 su Canale 5 – che promette scintille. In studio, infatti, sotto gli occhi basiti di Maria De Filippi e dei suoi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti succederà praticamente di tutto: soprattutto, voleranno accuse pesantissime tra i due ormai ex fidanzatiGuarnieri eDi Padua, nonché e trae il suo più acerrimo nemico in trasmissione, ovvero il collega campano Armando Incarnato (questa parte andrà in onda nella puntata di domani).in onda oggi 17 maggioGuarnieri controDalle ...

