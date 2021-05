Test salivare per Covid: cos’è, come funziona e in quali situazioni servirà (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche i test salivari si uniscono agli strumenti che abbiamo a disposizione in termini di screening e di monitoraggio dell’infezione da Sars-CoV-2. Il ministero della Salute ha dato il via libera a questi esami meno invasivi dei tamponi oro-nasofaringei (a prescindere che la loro analisi sia poi molecolare o ricerchi l’antigene), che saranno estremamente utili nel contesto delle riaperture in diversi scenari, dai matrimoni sopra un certo numero di invitati alle scuole agli eventi con un elevato numero di persone. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche i test salivari si uniscono agli strumenti che abbiamo a disposizione in termini di screening e di monitoraggio dell’infezione da Sars-CoV-2. Il ministero della Salute ha dato il via libera a questi esami meno invasivi dei tamponi oro-nasofaringei (a prescindere che la loro analisi sia poi molecolare o ricerchi l’antigene), che saranno estremamente utili nel contesto delle riaperture in diversi scenari, dai matrimoni sopra un certo numero di invitati alle scuole agli eventi con un elevato numero di persone.

Advertising

infoitsalute : Come funziona il test salivare per il coronavirus - ansia_tw : @Tg3web Bollati dopo il test salivare, nomen omen. - ConfindustriaUd : Il test salivare di #Biofarma ha l'ok del @MinisteroSalute | #Asufc (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Central… - Bigalfry : Nuovo test salivare rileva il coronavirus prima del tampone nasale: è finanziato da Bill Gates - CorriereCitta : Tampone salivare, come funziona e quando utilizzare questo test: i consigli del Ministro della Salute -