Serie A | ecco quanto vale in termini economici ogni piazzamento

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non c’è solo il divario economico che comporta l’inclusione o l’esclusione dalla futura Champions League, che vede ancora una lotta serrata all’ultima giornata. Ilin classifica al termine della stagione diA può determinare anch’esso una certa differenza, legata alla ripartizione dei diritti TV, che per la stagione attuale frutteranno circa 1,1 miliardi di euro ai 20 club del massimo campionato.l’analisi di calcioefinanza.it, che ha indicatoguadagna ciascuna squadra in base alfinale in graduatoria: 1. 23,4 milioni di euro; 2. 19,4 milioni; 3. 16,8 milioni; 4. 14,2 milioni; 5. 12,5 milioni; 6. 10,9 milioni; 7. 9,3 milioni; 8. 8,3 milioni; 9. 7,4 milioni; 10. 6,3 milioni; 11. 5,5 milioni; 12. 5 milioni; 13. 4,6 milioni; 14. 4,1 milioni; 15. 3,6 milioni; 16. ...