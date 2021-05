RCS, su immobile Solferino notizie non corrette e fuorvianti (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – “Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di comunicazione in merito all’esito dell’arbitrato relativo alla vendita dell’immobile Solferino, e alle sue pretese ricadute a carico di RCS nei due giudizi promossi dall’acquirente del citato immobile e da taluni fondi Blackstone avanti la Supreme Court of the State of New York, la Società precisa che la rappresentazione ivi riportata contiene affermazioni non corrette e/o fuorvianti“. E’ quanto si legge in una nota di RCS sottolineando che “come già indicato nei precedenti comunicati” ritiene che “detti giudizi – attualmente sospesi – siano proposti innanzi a un giudice privo di giurisdizione, e siano comunque infondati (peraltro, nei due giudizi pendenti a New York, uno contro RCS e l’altro contro il suo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – “Con riferimento alleapparse su taluni organi di comunicazione in merito all’esito dell’arbitrato relativo alla vendita dell’, e alle sue pretese ricadute a carico di RCS nei due giudizi promossi dall’acquirente del citatoe da taluni fondi Blackstone avanti la Supreme Court of the State of New York, la Società precisa che la rappresentazione ivi riportata contiene affermazioni none/o“. E’ quanto si legge in una nota di RCS sottolineando che “come già indicato nei precedenti comunicati” ritiene che “detti giudizi – attualmente sospesi – siano proposti innanzi a un giudice privo di giurisdizione, e siano comunque infondati (peraltro, nei due giudizi pendenti a New York, uno contro RCS e l’altro contro il suo ...

