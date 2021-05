Playoff Nba 2021: il calendario (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la conclusione della regular season si è definito il Tabellone deì Playoff Nba 2021, anche se non ci conoscono ancora.nomi delle squadre perché molte di essesaranno impegnate nel torneo play-in. Playoff Nba 2021: quando si giocheranno? Di sicuro Jazz e Sixers, rispettivamente primi ad Ovest e a Est, giocheranno contro il vincitore dell’ultimo incontro del Play-in ( la perdente tra 7/8 contro il vincitore del match tra 9/10). I Suns e i Nets, secondi nelle loro Conference, affronteranno il vincitore del match di Play-in tra la 7 e l’8. L’inizio dei Playoff sono in programma per sabato 22 maggio con la prima partita tra Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. Il Tabellone completo WESTERN CONFERENCE (1) Utah Jazz- TBD dal Play-in(8) (4) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la conclusione della regular season si è definito il Tabellone deìNba, anche se non ci conoscono ancora.nomi delle squadre perché molte di essesaranno impegnate nel torneo play-in.Nba: quando si giocheranno? Di sicuro Jazz e Sixers, rispettivamente primi ad Ovest e a Est, giocheranno contro il vincitore dell’ultimo incontro del Play-in ( la perdente tra 7/8 contro il vincitore del match tra 9/10). I Suns e i Nets, secondi nelle loro Conference, affronteranno il vincitore del match di Play-in tra la 7 e l’8. L’inizio deisono in programma per sabato 22 maggio con la prima partita tra Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. Il Tabellone completo WESTERN CONFERENCE (1) Utah Jazz- TBD dal Play-in(8) (4) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks ...

