Piazza Affari positiva in un’Europa cauta

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performancemostrata a. Gli investitori sono cauti in apertura di settimana, in scia a dati macro in chiaroscuro arrivati dagli USA la settimana scorsa e dalla Cina questa mattina. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,214. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 65,43 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +117 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,04%. Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,02%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,31%, e andamento ...

La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa dopo il dato sull'inflazione in Italia. Aandamento positivo per i titoli finanziari con Unipol (+2,5%) mentre sono in calo Mediaset ( - 1,4%) e Atlantia ( - 1,1%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco Sale a 121 punti con il ...Nell'edizione 2021 del Report Energia compare anche una sezione sulle energie rinnovabili con dati finanziari ed economici, i numeri della capacità produttiva e del consumo, i trend e le previsioni de ...Con la vittoria sull'Inter nell'ultima giornata di campionato giocata, la squadra bianconera si riavvicina a Napoli e Milan, dirette concorrenti per ottenere un posto nella massima competizione calcis ...